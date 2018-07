Stiri pe aceeasi tema

- Locotenent-comandorul Florin Rotaru, pilotul aeronavei MiG 21 LanceR prabușita la Fetești, și-a pierdut viața. Ofițerul era in varsta de 36 de ani și indeplinea funcția de pilot-șef in cadrul Escadrilei 861 Aviație Lupta, Baza 86 Aeriana Fetești. Aeronava pilotata de locotenent-comandorul Florin Rotaru…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat sambata, dupa prabusirea unui MIG 21 Lancer, la Fetesti, ca prioritara este starea pilorului, iar aparatele de zbor ale fortelor aeriene romane sunt in perfecta stare de functionare.

- Un avion Mig-21 Lancer, care participa la mitingul aerian organizat cu prilejul Zilei Portilor deschise de la Baza Aeriana Borcea, s-a prabusit sambata, in apropierea statiei de taxare de la Fetesti. Pilotul a decedat. Este un accident dintr-o lunga serie de tragedii in care au fost implicate avioane…