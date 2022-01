Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza o campanie suplimentara de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, pe locurile ramase neincadrate in anul 2021.Potrivit unui omunicat al MApN, campania…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, avertizeaza ca primele luni ale noului an se anunța dificile pentru ca pandemia nu a trecut. Ministrul Sanatații ii avertizeaza pe romani ca urmeaza o perioada dificila. „Primele luni ale noului an se anunța dificile, pandemia nu a trecut, iar pentru a le depași…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a vorbit, joi, in Parlament, in discursul de investitura, despre revizuirea Constituției și descentralizarea țarii, ca principale obiective ale noului Guvern. “Noi am trecut peste lucrurile care ne separa. Mai presus de orice orgoliu se afla interesul romanilor. Pandemia…

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…

- Klaus Iohannis anunța, joi la ora 18.00, programul consultarilor pe care le va avea cu partidele parlamentare, in vederea desemnarii unui nou premier. The post Președintele Klaus Iohannis anunța consultarile cu partidele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…

- Mai mulți lideri ai PNL au propus, in ședința Biroului Executiv de luni seara, excluderea lui Ludovc Orban din partid, dar și a cel puțin doi parlamentari, Alexandru Kocsis și Ionel Danca, pentru “deservicii aduse partidului”. La randul sau, Orban a declarat ca este posibil sa construiasca o noua forța…

- MApN pune, in premiera, la dispoziția Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABIF), cinci ambulanțe de tip B. Alte mașini sunt aduse din țara de la inspectoratele județene pentru situații de urgența, in condițiile creșterii alarmante a numarului de infectari. “Incepand de marți, 12 octombrie, Ministerul…