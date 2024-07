Stiri pe aceeasi tema

- Resturi de drona au fost gasite astazi in zona localitatii Ceatalchioi din judetul Tulcea, anunta Ministerul Apararii. Institutia precizeaza ca, pana in prezent, in urma cercetarilor au fost identificate fragmente de drone si in proximitatea localitatilor Plauru si Periprava. Generalul Constantin Spinu,…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat miercuri, 31 iulie, ca au fost gasite noi fragmente de drona cazute in Romania, in zona localitații Ceatalchioi din județul Tulcea. MApN nu a oferit insa detalii referitoare la cine le-a lansat.Ministerul a transmis doar ca specialiștii din MApN, MAI și SRI au…

- In urma cu cateva zile, in judetul Tulcea, resturi de drona de provenienta ruseasca au fost gasite in apropierea localitatii Plauru, dupa atacurile din noaptea de marti spre miercuri asupra infrastructurii civile si portuare din Ucraina, in apropierea granitei cu Romania Pe o filmare unde apare un localnic…

- Resturi de drona de provenienta ruseasca au fost gasite in apropierea localitatii Plauru, dupa atacurile din noaptea de marti spre miercuri asupra infrastructurii civile si portuare din Ucraina, in apropierea granitei cu Romania, transmite Ministerul Apararii Nationale (MApN). Investigatiile realizate…

- Resturi de drona de provenienta ruseasca au fost gasite in apropierea localitatii Plauru, dupa atacurile din noaptea de marti spre miercuri asupra infrastructurii civile si portuare din Ucraina, in apropierea granitei cu Romania, transmite Ministerul Apararii Nationale (MApN). Investigatiile realizate…

- Ministerul Apararii Naționale anunța intr-un comunicat ca echipele de cautare din nordul județului Tulcea au gasit resturi de drona.„Pana la acest moment, la prima dintre cele trei locații identificate ca posibile zone de incidența, din proximitatea localitații Plauru, jud. Tulcea, au fost identificate…

- Ministerul Apararii Naționale a confirmat ca au fost gasite resturi de la o drona in județul Tulcea, dupa ce Rusia a reluat atacurile impotriva Ucrainei langa granița cu Romania, se arata intr-un comunicat de presa.

- Ministerul Apararii Naționale a confirmat joi ca a gasit resturi provenind de la drone rusești in apropiere de localitatea Plauru, in județul Tulcea, in zona unde au fost emise mesaje Ro-Alert ca urmare a atacurilor ruse care au vizat infrastructura de pe malul ucrainean al Dunarii. Și noaptea de miercuri…