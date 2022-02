Stiri pe aceeasi tema

- Timp de zece zile, patru aparate de zbor de ultima generație din dotarea armatei americane, insoțite de 50 de militari, vor desfașura zboruri de instruire alaturi de soldații și de aeronavele de lupta ale Forțelor Aeriene Romane, a anunțat, marți seara, Ministerul Apararii Naționale (MApN), prin intermediul…

- Președintele Klaus Iohannis a salutat, marți, anunțul Statelor Unite ale Americii referitor la desfașurarea, in Romania, a unui Batalion de tip Stryker cu 1.000 de militari americani, incepand cu aceasta luna. Acest anunț concretizeaza decizia facuta publica deja de președintele SUA, Joseph R. Biden,…

- Coasta de est a Statelor Unite este afectata de o furtuna de zapada. In Florida, temperaturile au scazut atat de mult, incat din copaci, cad iguane inghetate. Temperaturile din sudul tropical al statului au coborat pana la aproape minus 4 grade Celsius, o temperatura neobisnuit de scazuta. Serviciul…

- Preturile petrolului au scazut, luni, cu peste 2%, din cauza creșterii dolarului si a posibilei majorari a dobanzilor de catre Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite, care incepe marti o sedinta de doua zile, transmite Reuters. Cotatia petrolului Brent a coborat cu 2,08%, la 86,05 dolari pe baril,…

- Romania a intrat in valul 5 al pandemiei COVID-19 și se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creștere din Europa, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „In mod evident, Romania a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi. Acum discutam de cateva mii de cazuri pe…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca bugetul pentru 2022 ar putea fi gata pana la sfarșitul anului si va urma o reducere TVA a gigacaloriei. „Incercam in acest moment ca pana la sfarsitul anului sa avem un buget de stat. Ministrul de Finante a plecat mai devreme, o sa vina cu anumite…