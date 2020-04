Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile de instruire in comun a militarilor romani din Fortele Terestre Romane si americani dislocati in Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din Constanta continua, in cea de a doua jumatate a lunii aprilie, cu o serie de exercitii planificate impreuna cu Batalionul 4 3 AHB, structura de elicoptere…

- Peste 1.500 de militari cu 340 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara in ultimele 24 de ore, participand in special la misiuni de sustinere a fortelor de ordine publica, a anuntat, sambata. Ministerul Apararii Nationale (MApN)."In intervalul 10 aprilie ora 16,00 - 11 aprilie…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus se apropie de 4.000 de cazuri pe teritoriul Romaniei. De asemenea au fost inregistrate 156 de decese la noi in țara iar autoritațile iau masuri drastice pentru combaterea raspandirii virusului. Polițiștii au aplicat amenzi cetațenilor care nu au respectat…

- Ionel Paul Oprea a fost numit secretar de stat la Ministerul Sanatatii, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial.Ionut Oprea va ocupa functia lasata vacanta de Nelu Tataru, odata cu promovarea acestuia in functia de ministru al…

- Ziua de 28 februarie, Ziua Protectiei Civile, a fost sarbatorita printr o actiune umanitara de militarii Laurentiu Cobzaru subofiter MApN, Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta "Smardan", Politia Militara si Costel Mazalu subofiter la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dunarea" al judetului…

- Cei sase romani de pe nava Diamond Princess (doi turiști și patru membri ai echipajului) care au cerut sa fie repatriati au ajuns in tara, sambata dimineata, si vor intra in carantina pentru o perioada de 14 zile. Testele facute inainte de imbarcarea in avion la Tokyo au fost negative. Aeronava MApN…

- Dupa 13 ani, la Baza Aeriana de Instruire si Formare a personalului Aeronautic, se desfasoara al doilea proiect major, care are ca scop pregatirea si specializarea in domeniul aeronautic a unei noi serii de cadre militare din Fortele Navale Romane, in vederea incadrarii functiilor de la Grupul de Elicoptere…