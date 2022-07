Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de presedinte al PNL Neamț, am avut o intrevedere recenta cu premierul Romaniei, la care au fost prezenți, alaturi de mine, domnii parlamentari liberali ai județului Neamț, domnul senator Eugen Țapu-Nazare si domnul deputat Laurențiu Dan Leoreanu. Urmarile evenimentului petrecut la Luțca…

- Autoritațile competente urmeaza sa stabileasca cine se face vinovat de dezastrul de la Luțca. Poate ar fi fost de asteptat ca, in acest timp, prefectul PSD, Adrian Nița sa-și ia rolul in serios și sa-și exercite, cu maxima imparțialitate, atribuțiile care-i revin, cu atat mai mult cu cat gravitatea…

- Liberalii nemteni cer demisia prefectului de Neamt, Adrian Nita. Ei il acuza, printr-un comunicat de presa, ca este depasit de situatie, cu trimitere la dezastrul de la Lutca, si ca ar pune in pericol, in fiecare zi, siguranta nemtenilor. Si ii mai sugereaza ca ar putea sa plece in acelasi timp cu Ionel…

- Sub resturile podului de la Lutca, prabusit joi, au fost surprinse 20 de oi, patru dintre acestea fiind salvate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. „Ca urmare a producerii evenimentului din data de 9.06.2022, in urma caruia podul de peste raul Siret ce face legatura intre…

- Procurorii DNA Bacau au deschis un dosar penal in rem cu privire la suspiciunea de comitere a unor infracțiuni asimilate celor de corupție, dupa ce joi podul peste Siret de la Luțca s-a prabușit in timp ce pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara, potrivit unui comunicat de presa. „La Serviciul…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus ca Ministerul Apararii Naționale sa inceapa lucrarile pentru a gasi o soluție in zona afectata de surparea podului peste Siret in județul Neamț. „Premierul a dispus ca MApN sa inceapa lucrarile pentru a gasi o soluție in zona afectata de surparea podului peste Siret…

- Din 2019 incoace, șeful Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, se lauda periodic cu renovarea podului dintre Sagna și Luțca, localitați desparțite de raul Siret, pe Facebook și in presa locala. El a inaugurat podul in noiembrie 2021 Mai bine de trei ani de zile, Ionel Arsene, președintele Consiliului…

- Executivul condus de Nicolae Ciuca a anunțat vineri dimineața, 29 aprilie, ca site-urile Guvernului, Ministerului Apararii Naționale, Poliției de Frontiera și CFR Calatori au fost afectate de un atac cibernetic de tip DDOS. Acest lucru presuspune un aflux mare de trafic trimis de hackeri pentru a impiedica…