- Doi medici specialisti in Terapie Intensiva, Catalin Denciu si Pavel Bors, au fost raniti in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt. Sambata, 14 noiembrie 2020, a avut loc o tragedie in Romania. Un incediu a avut loc la Spitalul Judetean Piatra Neamt, iar 10 persoane si-au pierdut viata. Catalin…

- Ministrul Tranporturilor, Lucian Bode, a anunțat ca o aeronava Tarom este pregatita pentru a-l transfera in strainatate pe medicul erou, ranit in timpul tragediei de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Decizia va fi luata duminica dimineața la Spitalul Floreasca din București, transmite…