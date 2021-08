Stiri pe aceeasi tema

- ,,O aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a decolat marti, pentru a efectua o misiune de urgenta avand drept scop evacuarea cetatenilor romani din Afganistan. La bordul aeronavei se afla, pentru protectie, o echipa a Fortelor pentru Operatii Speciale din Armata Romaniei", a transmis Ministerul…

- Militarii romani au efectuat, in ultimele trei zile, noua misiuni de stingere a incendiilor de padure care au afectat Macedonia de Nord, cu o aeronava C27J Spartan din dotarea Fortelor Aeriene Romane. Video: (c) MApN "Aeronava C-27 J Spartan este insotita in Macedonia…

- Cei doi pacienti de la Spitalul Floreasca, raniti grav in explozia de la Petromidia, au fost transportati luni, in Germania, cu o aeronava militara, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). "O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale,…