Activitatile de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Fortelor Aeriene Romane au fost suspendate, incepand de vineri, prin ordin al sefului Statului Major al Apararii, general Daniel Petrescu, informeaza AGERPRES . Potrivit MApN, masura a fost luata in scopul imbunatatirii sigurantei aeronautice, avand in vedere incidenta considerabila a evenimentelor si accidentelor de aviatie inregistrate pe timpul exploatarii aeronavelor MiG-21 LanceR, soldate cu mai multe victime si aeronave avariate sau distruse. In perioada suspendarii activitatilor de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR, Fortele Aeriene…