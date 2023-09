Spațiul aerian din nordul Dobrogei a fost inchis. Decizia a fost luata de Ministerul Apararii Naționale și vizeaza o zona de 30 de kilometri. de drone lasate in urma Caciu: Vom avea facturi mai ieftine la iarna Un milion de bucureșteni risca sa ramana fara caldura la iarna Gest șocant facut de tatal lui Vlad […] Articolul MApN a restricționat zborurile in spațiul aerian din nordul Dobrogei, la granița cu Ucraina apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .