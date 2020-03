Stiri pe aceeasi tema

- Forte si mijloace apartinand Ministerului Apararii Nationale au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru instalarea a opt corturi destinate triajului epidemiologic in facilitati medicale civile si militare din tara situate in garnizoanele Bucuresti, Cluj Napoca, Ramnicu Valcea, Roman, Sighisoara, Timisoara…

- In ultimii doi ani, piata de mancare gatita s-a dublat. In cinci cele mai mari orase din Romania, Bucuresti ,Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca si Brasov, piata restaurantelor a ajuns la 14,1 miliarde de lei.

- Primul român infectat cu coronavirus s-a vindecat, tânarul din Gorj urmând a fi externat, anunța Ministerul Sanatații. Familia barbatului ramâne în continuare în izolare la domiciliu pâna la împlinirea perioadei de incubație a virusului, de 14 zile.…

- Realizatorii si protagonistii filmului "colectiv", regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…

- Un colaborator al Filarmonicii Banatul din Timisoara, care a facut parte din grupul de muzicieni care a fost in turneu in China si care s-a intors recent in tara, este internat la spital, dupa ce sambata s-a prezentat la unitatea medicala cu febra. ”Avem un pacient care a fost in grupul muzicienilor…

- De altfel, Clujul se afla pe locul 13 în topul celor mai sigure orase din lume cu o rata de siguranta de 80,31% si depaseste orase precum Helsinki, Tokyo, Viena sau Copenhaga, informeaza observator.tv Cluj-Napoca, cotat, în 2020, cel mai sigur oras din România Conform…

- Anul trecut, 34 de prahoveni au murit in urma contractarii virusului gripal Violeta Stoica Institutul Național de Sanatate Publica precizeaza ca morbiditatea prin infecții respiratorii acute s-a incadrat in saptamana de referința (13-19 ianuarie) in limite normale, insa activitatea gripala a evoluat…

- Emisiunea de marci postale "Zodiacul Chinezesc. Anul sobolanului de metal" va fi disponibila incepand de joi, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat transmis…