Ministerul Transporturilor si Infrastructurii impreuna cu Ministerul Apararii Nationale, in calitate de responsabili privind managementul spatiului aerian national, au impus, incepand de miercuri, restrictii suplimentare de zbor in spatiul aerian limitrof granitei cu Ucraina din zona de nord a Dobrogei, intre Sulina si Galati, pe o adancime de 20 - 30 de kilometri in interiorul spatiului aerian national, pana la inaltimea de 4.000 de metri.