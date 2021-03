Aproximativ 33.000 de cadre militare, personal al Ministerului Apararii Nationale (MApN), veterani si membri ai familiilor acestora ce au peste 65 de ani sau comorbiditati (inclusi in categoria a II-a a procesului de imunizare) au fost vaccinati anti-COVID, arata un comunicat al MApN. "Pana in prezent, au fost vaccinate aproximativ 19.000 cadre militare si personal civil in activitate in cadrul ministerului. Diferenta pana la 33.000 de persoane, cate au fost imunizate in total, pana in prezent, in centrele MApN este reprezentata de veterani de razboi, pensionari militari si membri de familie eligibili…