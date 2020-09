Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale anunta ca, in anul de invatamant 2020-2021, s-au prezentat la cursuri 2.232 de elevi in cadrul celor cinci colegii militare nationale de la Alba Iulia, Breaza, Campulung Moldovenesc, Constanta si Craiova, dintre care peste 600 sunt elevi de clasa a IX – a, si peste 1.200…

- Toate unitatile de invatamant liceal si postliceal din cadrul Ministerului Apararii Nationale au inceput luni, 14 septembrie, cursurile, in conditii de respectare a tuturor masurilor de siguranta sanitara impuse pentru prevenirea transmiterii virusului SARS CoV 2. In anul de invatamant 2020 2021 s au…

- Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza, patru gradinite si doua scoli din comuna Gorgota, care au deschis anul scolar, luni, in scenariul verde, cu toti elevii in banci, trec la scenariul rosu. Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova dupa ce la…

- Trei elevi de la Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, proveniti din Alba, Maramures si Mures, au fost testati pozitiv pentru coronavirus, informeaza Agerpres.Reprezentanti ai unitatii militare de invatamant au precizat, duminica seara, pentru sursa citata, ca toti elevii colegiului,…

- Ziarul Unirea FOTO| 6 absolvenți ai Colegiului Militar, șefi de promoție la specializarile urmate la academiile militare din țara Intr-o postare in mediul online, Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia au facut publice rezultatele remarcabile ale unor absolvenți ai colegiului, care au…

- Un numar de opt focare sunt active in judetul Timis, iar cele mai multe cazuri, 142 au fost confirmate la o unitate de procesare a carnii din Timisoara. Pe locul al doilea se afla orasul Faget, cu 47 de cazuri, care a si intrat in carantina, duminica la ora 19.00. Un al noualea focar existent in…

- 15 batrani și 3 angajați de la Centrul de seniori Sf. Mina din Craiova au fost depistați cu coronavirus și internați vineri, 4 iulie, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Banie, a informat ziarul local Ediție Speciala.Batranii de la caminul Sf. Mina, situat pe strada Bucura, au fost transportați…

- Prefectura Dolj a anunțat ca, astazi, in județ sunt 25 de persoane cu COVID-19 sunt internate in Spitalul de Boli Infecțioase Craiova. Situația epidemiologica a județului Dolj se prezinta astfel: 3849 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu53 de persoane se afla in carantina2.975 de persoane…