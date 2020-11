Stiri pe aceeasi tema

- Un celebru pianist brazilian, care nu isi mai putea folosi mainile de 25 de ani, poate canta acum folosindu-si ambele maini cu ajutorul unor manusi bionice, inventate de un designer industrial.

