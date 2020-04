Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a adus Lumina Sfanta de pe mare, purtand masca si manusi si spunand ca respecta legea si ca trebuie sa ne protejam unii pe altii. El a transmis credinciosilor ca Pastele acesta sa aduca Lumina in sufletele celor care se afla in carantina si in izolare.Arhiepiscopul…

- # Interviu exclusiv cu Ion Jinga, ambasadorul Romaniei la ONU Ambasador al Romaniei la ONU de aproape cinci ani, argeșeanul Ion Jinga este la ora actuala diplomatul roman cu cea mai spectaculoasa și apreciata cariera ca ambasador. Nascut pe 1 septembrie 1961 la Campulung Muscel, Ion Jinga lucreaza in…

- Un medic din Deva s-a infectat cu noul COVID-19 de la un pacient in timpul unei endoscopii digestive, pentru ca nu a avut echipament. „O simpla masca chirurgicala si o pereche de ochelari. Atat am avut. Si un halat de unica folosinta, care se da la vizitatori”, spune doctorul Ioan Demeter, de la…

- Directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor din Suceava s-a rugat luni, 6 aprilie, in fata institutiei pe care o conduce pentru salvarea judetului de noul coronavirus. El a purtat si un echipament de protectie format din masca chirugicala, viziera si manusi.

- "Ieri, 3 aprilie 2020, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Tulcea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au prins in flagrant o persoana, primar al unei comune din judet, in timp primea,…

- Poliția Suceava a transmis ca pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus, candidații la testarea pentru redobindirea permisului de conducere trebuie sa aiba la ei mijloacele individuale de protecție, respectiv masca și manuși. Masura va fi valabila incepind de miine. IJP Suceava amintește ca testul…

- El spune ca oamenii pot iesi din case doar cu masuri de protectie, purtand masca, ochelari si manusi, singuri in masina, si doar pentru a merge la magazin sau farmacie sau la serviciu. Politia, sprijinita de Armata, te poate chestiona in legatura cu locul, durata si scopul iesirii si trebuie sa le prezinti…

- Cristi Chivu si sotia lui, Adelina, au iesit din casa doar ca sa cumpere alimente de la un supermarket din Milano. Adelina a postat pe Instagram mai multe imagini de la cumparaturi, anunța MEDIAFAX.Chivu si sotia lui au purtat masca si manusi de teama coronavirusului. Citește și: RCS&RDS,…