Stiri pe aceeasi tema

- Fonduri nerambursabile caștigate pentru Sebeș in valoare de 114 milioane lei! Așa cum probabil știți, pana in anul 2016, Sebeșul era cunoscut pentru faptul ca nu atragea fonduri nerambursabile și nici nu a investit bani europeni in infrastructura, sanatate, educație, deși Romania a beneficiat de fonduri…

- Un rapper celebru a fost la un pas sa iși piarda familia, in urma unei declarații controversate despre propria soție. Acum, la mai bine de o luna de la „incident”, vedeta a decis sa linișteasca apele.

- Moțiunea de cenzura nu a putut fi dezbatuta și votata, luni, din cauza lipsei cvorumului, fiind prezenți doar 226 de senatori și deputați in loc de 233, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Moțiunea de cenzura a fost depusa de 205 parlamentari PSD, fiind intitulata „Guvernul PNL…

- PSD din Romania nu a reusit sa stranga cvorum de sedinta pentru motiunea de cenzura. In sala au fost doar 226 de parlamentari, in conditiile in care numarul minim era de 233. Prin urmare, motiunea de cenzura nu a mai fost votata, scrie adevarul.ro.

- Restaurantele moderne isi dezvolta serviciile de livrare propunandu-le clientilor optiuni din ce in ce mai moderne si mai eficiente precum comenzi mancare online. Datorita acestui serviciu, de comenzi online, este posibil sa beneficiezi de servicii de calitate, oferite de restaurante cunoscute. Acest…

- PodcasturiCum decurge procesul de admitere la USM și cați candidați și-au depus dosarele In perioada 27 iulie - 4 august, absolvenții de liceu sau colegii pot depune actele la universitate in regim online și doar dupa ce vor fi acceptați vor trebui sa depuna intreg dosarul in original la cea de-a…

- Reușitele academice sunt intotdeauna un motiv de mandrie, demonstrand ca tinerii motivați și dornici sa invețe vor intampina succese oriunde ar merge in lume. In varsta de 23 de ani, Antonia Vajnar este proaspat absolventa a Universitații din Birmingham, Marea Britanie, reușind performanța de a avea…

- Cloud Computing, programare web, programare funcționala, sisteme de gestiune a bazelor de date, inteligența artificiala, testare software, aplicații pentru dispozitive mobile. Sunt doar cateva dintre disciplinele pe care le poti studia si tu, daca vei aplica la Facultatea de Matematica și Informatica…