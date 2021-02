Stiri pe aceeasi tema

- "Ca specialist in comunicare, Bogdan Oprea are o experienta de aproape 10 ani in administratie publica, atat la nivelul Uniunii Europene (printre altele, consilier de rang inalt al UE pentru comunicare si vizibilitate in cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova), cat si in Romania…

- Ministerul Sanatații, Vlad Voiculescu, l-a numit miercuri pe Bogdan Oprea, fost purtator de cuvant al președintelui Traian Basescu, in funcția de consilier cu atribuții de purtator de cuvant.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astazi decretul de numire a Sorinei Sfefarța in funcția de Consilier al Președintelui Republicii Moldova in domeniul comunicarii publice, purtator de cuvant.

- Membrul sarb al presedintiei colegiale bosniace, Milorad Dodik, a fost internat din cauza deteriorarii starii sale de sanatate, la cateva zile dupa ce s-a intalnit cu o persoana infectata cu COVID-19, a anuntat luni un purtator de cuvant al partidului sau, citat de France Presse, potrivit Agerpres.…

- Seful diplomatiei primei puteri mondiale, Mike Pompeo, a intrat in carantina dupa un contact cu o persoana pozitiva la COVID-19, a anuntat miercuri Departamentul de Stat american, relateaza AFP. "Secretarul de stat a fost testat si este negativ", a precizat un purtator de cuvant al diplomatiei americane…

- Ziarul Unirea Primaria municipiului Alba Iulia are un nou purtator de cuvant: Cine se va ocupa de comunicare in mandatul lui Gabriel Pleșa Primaria municipiului Alba Iulia are un nou purtator de cuvant: Cine se va ocupa de comunicare in mandatul lui Gabriel Pleșa Incepand de luni, 23 noiembrie 2020,…

- Mult asteptatul nou aeroport din Berlin va trebui sa isi inchida unul dintre terminale anul viitor, la doar cateva luni dupa ce a fost dat in functiune, a declarat luni un purtator de cuvant, potrivit DPA, potrivit Agerpres. Terminalul 5 va fi scos din functiune din martie, initial pentru…

- Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava are un nou purtator de cuvant. Este vorba de sergent major Magdalena Hatnean, care și-a preluat noile atribuții din data de 1 noiembrie, mai exact din cadrul compartimentului Informare, relații publice și cu publicul. Noul purtator de cuvant al instituției…