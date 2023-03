Stiri pe aceeasi tema

- Ciufulit și cocoșat de varsta, celebrul Al Pacino, acum in varsta de 82 de ani, a infruntat ploaia pentru a o vizita pe fosta sa iubita, Lucila Sola, in varsta de 46 de ani, la casa ei din Beverly Hills. Paparazzi au fost pe faza și i-au fotografiat pe cei doi, scrie Dailymail, potrivit click.ro. […]…

- Gino Iorgulescu a fost surprins, in urma cu puțin timp, de catre PAPARAZII SpyNews.ro. Camerele de filmat l-au luat, din nou, in vizor pe președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Va aratam imaginile momentului cu Gino Iorgulescu, la cateva sapotamani dupa ce fiul sau, Mario, a fost condamnat la inchisoare.

- Ovidiu Petre a intrat, de curand, in atenția paparazzi-lor SpyNews.ro, care l-au surprins pe fostul fotbalist de la Steaua intr-o ipostaza demna de urmat. Fostul mijlocaș al echipei din București este un tata cum rar mai vezi. In compania soției,dar și a copiilor, acesta a fost vazut intr-un mall din…

- Judecatoria Suceava a dat sentinta in cazul unui accident rutier cu final tragic care s-a produs in septembrie 2020. A murit in acel accident o tanara in varsta de 24 de ani, o talentata interpreta de muzica populara. Tanara era pasagera in autoturismul condus de Vladut Barbir, in varsta de 19 ani atunci,…

- Andreea Marin, de nerecunoscut. Nimeni nu s-a așteptat sa o vada astfel la evenimentul din Satu Mare la care a participat vineri seara, 10 februarie. Fosta prezentatoare a emisiunii „Surprize, Surprize” a surprins pe toata lumea cu schimbarea de look pentru care a optat. Imagini spectaculoase cu vedeta.…

- Luana Alexandra Radu, fosta polițista și totodata femeia care le-ar fi fost complice milionarilor britanici, se afla in libertate cateva zile, din cauza unui deces in familie. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta imagini in exclusivitate de la inmormantare. Iata de la…

- La aproape doi ani de la separarea de fosta soție, Steliano Filip iubește din nou. Fotbalistul și-a refacut viața, iar acesta a publicat primele imagini cu noua partenera. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Steliano Filip face singurele declarații despre relație.

- Se pare ca Andreea Mantea ii face toate poftele fiului sau, David, caci prezentatoarea TV a fost intr-un centru comercial, chiar inainte de sarbatori. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, au fost din nou pe urmele vedetelor și au surprins mai multe imagini cu vedeta.