Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat sambata ca "Franta nu va mai fi la fel fara Noua Caledonie", intr-un discurs sustinut la Noumea, capitala arhipelagului francez din Pacific unde peste sase luni va avea loc un referendum privind independenta, informeaza AFP. Citește și: Cand…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Franta, Marea Britanie si Statele Unite vor anunta, in urmatoarele zile, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Siria, informeaza site-ul EUObserver.com. Emmanuel Macron a discutat cu printul saudit Mohammed bin Salman la…

- Arnaud Beltrame, locotenent-colonelul de jandarmerie ucis de un jihadist dupa ce s-a oferit voluntar sa ia locul unei femei ostatice in timpul atacului care a avut loc vineri asupra unui supermarket din sud-vestul Frantei, intruchipeaza 'spiritul de rezistenta francez', a declarat miercuri…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- "Pentru un individ care ar putea face inchisoare, Victor Ponta pare linistit", scrie publicatia americana Politico in deschiderea unui articol dedicat fostului prim-ministru Victor Ponta. "Fostul premier roman in varsta de 45 de ani este obisnuit cu esecurile: Cand intr-un incendiu izbucnit…

- Iranul considera ca tarile care vand arme Arabiei Saudite trebuie "sa fie trase la raspundere" pentru "crimele de razboi" comise in Yemen, i-a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rohani, omologului sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. Arabia Saudita, in fruntea unei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis vineri intensificarea eforturilor pentru a asigura bunastarea intregii comunitati asiatice din Franta, informeaza Xinhua. "In primul rand este vorba de securitate. In acest sens, vreau sa fiu foarte clar: intentiile criminale care ar face pe cineva sa atace…