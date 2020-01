Manuel Riva lanseaza “Slow Motion”, o noua colaborare cu Emy Perez!

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua piesa a Otiliei, “Origami” este aici! Dupa o pauza din peisajul muzical autohton si international, Otilia revine in forta in atentia noastra cu noul ei single, “Origami”, in colaborare cu celebrul rapper Puerto Rican, Lary Over. Piesa este o productie cu puternice influente latino urban…

- Lino Golden si Mario Fresh incheie anul cu o super colaborare. Cei doi lanseaza „Paharele”, un single fun, pentru cei care iubesc petrecerile si care viseaza deja la vara. O coproductie Cat Music si Golden Boy Society, versurile piesei sunt scrise de catre Lino Golden, Alex Velea si Rashid, muzica este…

- Dragostea lui Alin Dimitriu pentru muzica a inceput de cand era copil, incepand sa studieze pianul la scoala de la varsta de 6 ani. Mai mult decat atat, interactiunea lui cu muzica nu se limita la pragul scolii; de la aceeasi varsta incepuse sa mearga la concertele si repetitiile tatalui sau de la Teatrul…

- Manuel Riva, unul dintre cei mai in voga DJ si producatori muzicali, revine in atentia noastra cu cel mai nou single al sau, “Longest Road”, o colaborare cu Robert Konstantin. Piesa este un dance electro evidentiat de vocea puternica a lui Emy. Manuel Riva este, in momentul de fata, unul dintre cei…

- Dupa colaborarea cu Carla’s Dreams pentru piesa „Bambolina”, cu care a și fost pentru prima data no. 1 pe radio, Killa Fonic are un nou featuring neașteptat: acesta lanseaza impreuna cu NANE piesa „HAOLO”. Nu este pentru prima data cand Killa Fonic și NANE lucreaza impreuna la o piesa, amandoi s-au…

- Iordan lanseaza prima piesa din cariera alaturi de Ioana Ignat, artista ce a cucerit publicul cu hituri precum „Nu ma uita”, „In Palma Ta” sau „Doar pe a ta” (alaturi de Edward Sanda). Cu versuri ce ți se intiparesc in minte și un mix de elemente dance pop, „Ești Stare" este compusa de catre cei […]…

- KLYDE ne prezinta un release de toamna, intitulat ,,Happy Place “, un track synthpop cu un mesaj mai puternic decat pare la prima ascultare . ,,Happy Place este al doilea single extras de pe EP-ul la care lucrez de ceva timp, și care va fi lansat anul viitor in intregime. Piesa vorbeste despre sanatatea…