Manuel Riva lanseaza cea mai recenta piesa a lui, “Confusion”, in colaborare cu Florena

- Sasha Lopez este unul dintre cei mai de succes DJ si producatori muzicali in Romania. Nascut in Chisinau, Moldova, acesta si-a facut debutul ca DJ la varsta de 15 ani; la scurt timp dupa ce Serge Istrati (numele sau real), a devenit rezident al clubului “City”, cel mai popular club din Chisinau la vremea…

- Mattyas, artistul cunoscut pentru hiturile “Missing you” și “Secret love” lanseaza un nou single, “Don’t say no”, in colaborare cu Tara (solista ajunsa in atenția publicului cu piesele “Happy for you” și “Missing you”). Piesa este produsa de Debu Teodor Constantin și Any1 in studiourile Tuan Records…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- florianrus, autorul hitului “Strazile din Bucuresti”, impartaseste cu noi noua sa piesa, “Cu dorul meu de tine”, insotita de un videoclip pe masura. Florian este unul dintre cei mai in voga artisti si compozitori din industria muzicala. Numele lui apare in creditele pieselor unora dintre cei mai importanti…

- Thiann este un DJ si producator de muzica house, nascut in 1993 in Bucuresti. Si-a inceput cariera de DJ in 2009 sub numele de “Funky DJ”, descoperind productia cativa ani mai tarziu. In 2019 a lansat 3 melodii: “Disfruto”, “South Vibes” si “Get Down Tonight”, ele fiind remixate de multi DJ din Romania,…

- Vanotek prezinta single-ul “Talk to Me” in colaborare cu Bastien, cu un groove disco dance, o piesa cu un videoclip pe mood de party filmat și regizat de SAN. Piesa a fost produsa de Vanotek și compusa de Vanotek, Bastien și Elena Moroșanu. “Am facut mai multe sesiuni cu Bastien, imi place mult timbrul…