- Manualul de Geografie pentru clasa a Vi-a conține erori inacceptabile la nivel didactic. Manualul este unic și a fost editat la Editura Didactica și Pedagogica, dupa ce Ministerul Educației a hotarat sistarea unor manuale alternative publicate de edituri externe. Surpriza insa, la cateva saptamani inainte…

- In cazul in care va intrebați care este situația educației din Romania, ei bine, va spunem noi. Jurnaliștii de la HotNews scriu astazi faptul ca, intr-un manual de clasa a VI-a se regasesc numeroase greșeli de redactare. De exemplu, știați ca Turnu Magurele a fost mutat, temporar, in locul orașului…

- Profesori de geografie au atras atentia ca hartile din manualul unic de Geografie pentru clasa a VI, dupa lista publicata pe manuale.edu.ro, sunt pline de greseli. Astfel, localitatea Turnu Magurele apare in locul Drobetei Turnu Severin, Marea Moarta este pusa pe harta in loc de Marea Rosie iar atat…

- Elevii de clasa a VI-a vor avea la dispoziție un singur manual de georgafie, manual unic, editat de Editura Didactica Post-ul Elevii de clasa a VI-a vor invața geografie dintr-un manual plin de greșeli. Este manual unic apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Elevii de clasa a VI-a invața din septembrie ca Turnu Magurele este poziționat, pe harta Romaniei, acolo unde pana acum toți știam ca este orașul Drobeta-Turnu Severin. Manualul unic de Geografie scos de Editura Didactica și Pedagogica - editura Ministerului Educație - pune localitatea din județul controlat…

- Admitere la liceu 2018. Elevii care au susținut in iunie Evaluarea Naționala 2018 vor afla, luni, la ce liceu au fost repartizați, in 9 iulie fiind programata repartizarea computerizata in invațamantul liceal de stat, potrivit calendarului Ministerului Educației. Rezultatele repartizarii computerizate…

- Ministerul Educației a recunoscut ca i-a dat editurii din subordine un contract de 24 de milioane de lei pentru editarea de manuale. Contractul a fost acordat prin atribuite directa (fara publicarea pe SEAP), ignorand practic o decizie a Curții Constituționale. In acest moment, entitatea cu care Ministerul…

- Cei peste 171.000 de elevi de clasa a VIII-a incheie vineri cursurile, iar de luni vor sustine Evaluarea Nationala. Primele rezultate vor fi anuntate in 19 iunie, iar rezultatele finale ale examenului vor fi afisate in 23 iunie. Conform ordinului de ministru privind structura anului scolar 2017-2018,…