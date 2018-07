MANTRA ZODIEI TALE pentru săptămâna 2-8 iulie 2018. Cere şi ţi se va da Energiile sunt puternice, miscarea retrograda a planetelor ne trimite spre interiorul nostru pe diversele teme guvernate de fiecare planeta, spre ce gandim si ce simtim. Daca ce traim ne place, e bine. Daca nu, in loc sa ne suparam pe exterior, e nevoie sa ne orientam spre noi insine cu intrebarea : Oare ce trebuie sa cred din moment ce am atras o asemenea situatie in viata mea? O intrebare grea dar vindecatoare. Detalii despre horoscopul saptamanii gasesti aici. despre horoscopulgasesti aici. In vremuri provocatoare ca acestea, mantra saptamanii este ca o oaza de bine mult necesar. O mantra este, practic,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

