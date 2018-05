MANTRA săptămânii 8-13 mai 2018 în funcție de zodie. Vei ști exact de ce ai primit această mantra acum Contextul astral pentru fiecare zodie este unul special. Fiecare saptamana are particularitatile sale. Aceasta estr o saptaman in care este bine sa fim mai preocupati de lumea interioara decat de cea exterioara, de ce ne tulbura si cum sa alegem diferit ca sa ne curatam lumea interioara, asa incat ce vedem in lumea exterioara sa ne placa si sa ne bucure. Acest lucru este necesar datorita Lunii aflate in descrestere in drumul ei spre Luna noua din 15 mai care va fi in Taur. Ni se cere sa ne concentram constient de a scapa de obiceiurile proaste si de gandirea negativa. In acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In plus, la finalul acestei noi saptamani, Mercur cel flexibil intra in Taur iar pe 15 mai Uranus isi schimba semnul la jumatatea lunii, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026. Multa energie a Taurului la orizont dupa cum se vede, mult indemn sa renuntam la incapatanare,…

- Suntem deja in zodia Taurului si dupa cum se vede, exista multa energie a Taurului ce ne inconjoara si ne forteaza sa iesim din zona de confort ca sa vedem cum se vede viata si din alt unghi. Dar, fiind vorba de Taur, opunem o rezistenta feroce plina de rigiditate si incapatanare, oricat spunem ca…

- Saptamana 23-29 aprilie 2018 este ultima dintr-o luna puternica din punct de vedere astrologic. Influentele multor evenimente astrale sunt inca prezente in vietile tuturor, intr-o masura mai mare sau mai mica. Mercur a iesit din retrograd ; Jupiter inca este retrograd; Chiron, astrul vindecarii ranilor…

- Cele sase mari evenimente astrale din aceasta saptamana sunt : Mercur revine in miscare directa dupa ce trei saptamani a fost retrograd si a generat tot felul de intarzieri, amanari, piedici si blocaje in dealuri, contracte, comunicare; Luna noua din Berbec, in conjunctie cu Uranus care aduce un…

- Luna noua din Berbec de astazi este speciala din noua motive : mai intai, este in conjunctie cu Uranus, planeta libertatii si a surprizelor, apoi, are loc o data cu revenirea lui Mercur in miscare directa, dat fiind ca de 3 saptamani a fost retrograd in Berbec. Totul despre Luna noua in Berbec de…

- Chiar daca in prima zi a lui aprilie Venus intra in zodia Taurului si ne aduce confort sufletesc, liniste, armonie, nu dureaza mult aceasta stare, scrie kudika.ro. Soarele e in Berbec pana pe 20, Mercur in continuare retrograd pana pe 15, determinandu-ne sa reevaluam diverse situatii si relatii si…

- Si cum Mercur este deja retrograd, contextul astral este delicat si el genereaza influente asupra mentalului, emotionalului si spiritului fiecarei persoane, in functie de zodia sa. Luna simbolizeaza emotiile si felul in care ele influenteaza mintea; datorita apropierii ei de Pamant este considerata…

- Horoscop dragoste Berbec Ai claritate in gandire si esti obiectiv, de aceea este un moment prielnic sa iei decizii. Fie ca iti indrepti atentia catre cariera, fie ca te dedici vietii de familie, ai grija, insa, sa nu neglijezi cealalta parte. Vei avea nevoie de amandoua. Cere sfatul sefilor…