Mantra săptămânii 10-15 aprilie 2018 în funcţie de zodie! Afirmaţii pozitive pentru fiecare zodie Dar cum ne influenteaza aceste aspecte de sextil? Aceasta saptamana ne da ocazia sa ne bucuram de afectiune si fantezie, de creativitate si de determinarea de a merge mai departe cu forta si tenacitate. Dar ce se intampla daca mergem prea departe pentru ce ne dorim? Atat timp cat ce vrei este ce vor si altii, vei ajunge cu siguranta acolo. Insa daca ceea ce vrei tu este in opozitie cu ce vrea lumea, poti intalni ostilitate. Iar o miscare prea departe – desi in teorie o vrem – poate insemna si iesirea din zona de confort. Unii sunt pregatiti pentru asa ceva, altii nu. Desi stim… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

