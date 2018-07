Mansour a venit accidentat

Stiri pe aceeasi tema

- Pandurii Targu Jiu va incepe in aceasta saptamana meciurile de verificare pentru ca antrenorul Adrian Bogoi sa se edifice asupra tuturor jucatorilor aflati in probe. Primele doua meciuri au fost perfectate, dar antrenoru...

- Adrian Bogoi, antrenorul formatiei Pandurii Targu Jiu, se bazeaza in momentul de fata pe 10-12 jucatori pentru noul campionat. Cantonamentul de vara va incepe peste cateva zile, iar Bogoi spera sa mai aduca 7-8 jucatori. &bdqu...

- Lotul echipei Pandurii Targu Jiu s-a reunit joi dupa-amiaza, la ora 17:00, la baza sportiva de la Centrul de Copii si Juniori al clubului, in vederea inceperii pregatirii noului sezon 2018 - 2019. Antrenorul principal Adrian Bogoi &...

- Adrian Bogoi va ramane antrenor la Pandurii Targu Jiu, acesta avand contract pana in 2020. Acesta si-a indeplinit obiectivul in sezonul recent incheiat, acela de a salva echipa de la retrogradare. Obiec...

- Antrenorul de la Pandurii, Adrian Bogoi, a spus ca se astepta ca Ionut Lupescu sa piarda categoric alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal. Bogoi spune ca Lupescu a avut o atitudine de invins, care a apelat la ajutoare din afar...

- Divizionara secunda Pandurii Targu Jiu nu reușește sa paraseasca zona periculoasa a clasamentului nici dupa etapa a 30-a. Trupa lui Adrian Bogoi a inregistrat doar o remiza sambata, scor 1-1, pe stadionul „Minerul“ din Motru, in fața formației UTA Arad. ...

- Antrenorul pandurilor a comentat deznodamantul alegerilor pentru președinția FRF, prin care marele favorit, Ionuț Lupescu, a fost invins clar de Razvan Burleanu. Adrian Bogoi crede ca marea greșeala a fostului internațional, care a dus la umilința sa in alegerile de la Federație, a fost una…

- Urmatoarele doua saptamani se anunța a fi destul de aglomerate in campionatul Ligii a II-a, acolo unde Pandurii este angrenata in acest sezon. Astfel se vor consuma etape programate la finalul saptamanii (20-22 aprilie, respectiv 28-29 aprilie), dar si o runda intermediara (in perioada 24-25…