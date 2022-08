Stiri pe aceeasi tema

- „Sper ca rectificarea bugetara din august facuta de Guvern sa permita ridicarea plafonului de indatorare pentru Capitala, pentru achitarea datoriilor si plata primei transe catre achizitia ELCEN”, a declarat miercuri edilul Capitalei, Nicusor Dan.

- Federatia Rusa continua sa transfere trupe din partea de nord a regiunii Donetk pentru a sprijini pozitiile defensive din sudul Ucrainei, ceea ce va slabi fortele ocupantilor in directia Slaviansk.

- Cateva sute de persoane au fost evacuate incepand de luni din cauza mai multor incendii de padure in estul Germaniei, unde temperaturile sunt extrem de ridicate de cateva saptamani, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un grup de persoane protesteaza in centrul Capitalei fața de organizarea marșului LGBT, care urmeaza sa aiba loc in Chișinau. Aceștia au fost suprinși cu pancarte in fața monumentului lui Ștefan cel Mare.

- Duminica aceasta, 19 iunie, in Capitala va avea loc un protest cu genericul „O viața noua”. Potrivit lui Igor Grosu, protestul care urmeaza sa aiba loc in centrul Capitalei este o „fațarnicie”, transmite Știri.md . „Nu voi participa, este o ipocrizie care iși propune sa speculeze pe razboi și eu fațarnicia…

- Un baiat de 2 ani a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital dupa ce a cazut de la inalțime.Potrivit oamenilor legii, nenorocirea s-a produs miercuri, 1 iunie, la 09:30. Copilul cazut de la etajul 3 al unui bloc de locuit, amplasat in sectorul Buiucani al Capitalei.

- Panica intr-un bloc de nefamilisti din Brasov, cuprins de flacari. Peste 50 de persoane au fost evacuate si cateva s-au intoxicat cu fumul gros. Chiar si patru pompieri au avut nevoie de asistenta paramedicilor pentru ca s-au epuizat fizic din cauza interventiei dificile.

- Peste 50 de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de echipajele de interventie ale ISU Brasov prezente, vineri seara, la locul unui incendiu ce a izbucnit intr-un imobil din municipiul Brasov, informeaza Agerpres . Conform ISU Brasov, focul a izbucnit intr-un apartament dintr-un imobil de pe…