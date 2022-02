Manipularea zilei în Pravda: NATO plănuiește să destabilizeze Republica Moldoveană Transnistreană Manipularea zilei in razboiul propagandistic al Rusiei impotriva NATO a fost publicata de tabloiul rusesc Pravda, care preia o ”informație” lansata de proiectul WarGonzo, un canal Telegram, care mointorizeaza situația din autoproclamata republica transnistreana: NATO planuiește sa destabilizeze Republica Moldoveana Transnistreana. Redam mai jos integral articolul din Pravda: ”Dupa invazia eșuata a NATO in Donbas s-a aflat ca unitați ale alianței, care erau staționate langa frontierele Ucrainei, au inceput sa se deplaseze spre granița Republicii Moldovene Transnistrene. E deci posibil ca NATO sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

