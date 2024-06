Manipularea emoțională. Semnele care arată că ai mentalitate de victimă Mentalitatea de victima este o modalitate de a privi viața, o orientare automata catre sentimente de nedreptațire. Aceasta mentalitate ii face pe oameni sa se simta lipsiți de putere in fața circumstanțelor și sa se asigure ca, orice s-ar intampla, niciodata nu este vina lor (inclusiv trasaturile de personalitate pe care nu au capacitatea de a le schimba in ei inșiși). „Mentalitatea de victima este convingerea ca, in orice situație data, ești victima. Este percepția și concluzia pe care o tragi in cazul in care te plasezi ca victima și pe alții ca faptuitori. In cei 20 ani de coaching, am invațat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

