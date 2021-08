Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa la Kabul, ca nu vor exista razbunari, deoarece nu poarta nimanui pica, important fiind faptul ca tara a fost eliberata. “Emiratul Islamic – dupa eliberarea natiunii – nu se va razbuna pe nimeni, nu…

- Talibanii ar urma sa schimbe denumirea statului in Emiratul Islamic al Afganistanului. Președintele afgan Ashraf Ghani a fugit din țara duminica. Ashraf Ghani susține ca a plecat pentru a „evita o baie de sange”

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- Talibanii au preluat puterea in Afganistan, la capatul a zece zile in care au cucerit, pe rand, cele mai importante orașe ale țarii. Insurgenții se pregatesc sa declare Emiratul Islamic al Afganistanului, iar peste noapte, civilii s-au trezit intr-o țara dominata de haos, noteaza BBC . Aisha Khurram,…

- Talibanii au capturat duminica, fara lupta, Jalalabad, un oraș cheie din estul Afganistanului, ceea ce înseamna ca guvernul tot mai șubred nu mai controleaza mare lucru din țara în afara capitalei Kabul, transmite Reuters. Statele Unite au început evacuarea diplomaților sai…

- Afganistanul este la un pas de prapastie, forțele de securitate retragându-se din fața ofensivei talibanilor, care controleaza marea majoritate a orașelor și zonelor rurale ale țarii, în timp ce Washingtonul și Londra anunța urmatoarea evacuare a cetațenilor și diplomaților lor din Kabul.…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a incheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfarsitul lunii august, cerand afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP. "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte…