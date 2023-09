Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a explicat ca infectarea cu virusul COVID-19 a revenit in Romania la fel ca in alte tari, fiind in jur de 2.000 de cazuri pe zi, insa considera ca acest val va mai dura circa o saptamana, doua, iar apoi va scadea numarul de cazuri. Ministrul PSD a adaugat ca este…

- Mai multi parlamentari si consilieri USR au protestat, marti, in fata Ministerului Sanatatii, cerandu-i ministrului Alexandru Rafila "sa nu renunte" la banii pentru spitale din PNRR. Stelian Ion, deputat USR de Constanta, a declarat ca Alexandru Rafila ar trebui sa isi dea demisia, deoarece renuntarea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a deplans tragedia de la Botoșani. La acest spital o tanara mama a fost lasata sa moara de catre cadrele medicale. A fost lasata sa agonizeze mai bine de 7 ore. Tragedia a generat revolte in Botoșani. Oamenii au protestat zile in șir. Cer ca lucrurile sa se schimbe…

- Federația Asociaților Bolnavilor de Cancer (FABC) a anunțat ca va organiza joi, 13 iulie, intre orele 10 și 14, un protest in fața Ministerului Sanatații. Reprezentanții acesteia il acuza pe ministrul Alexandru Rafila de faptul ca intarzie implementarea Planului Național de Combatere și Control al Cancerului.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a susținut, luni, o conferința de presa privind activitatea Ministerului Sanatații in legatura cu persoanele și pacienții internați in centrele pentru persoane varstnice. „Lucrurile in momentul de fața la nivel medical sunt sub control”, a dat asigurari ministrul…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a precizat, dupa ce medicii stomatologi au anuntat ca vor protesta fata de Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, care a emis doua decizii care le restrang drepturile, ca cele doua documente vor fi anulate si ca se va reveni la situatia anterioara. ”Stiti…

