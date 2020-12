Mănîncă 3 curmale zilnic şi vezi ce se întîmplă Daca vei incepe sa maninci 3 curmale pe zi, iata ce vei incepe sa observi. Primul lucru pe care il vei observa este ca aceste fructe numite curmale au beneficii nutritionale extraordinare. Curmalele contin cupru, potasiu, fibre, mangan, vitamina B6 si magneziu, transmite feminis.ro. Iata mai jos citeva dintre beneficiile pe care le au curmalele pentru sanatatea ta: 1. Curmalele imbunatatesc sanata Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a petrece weekend-ul frumos, va propunem o serie de evenimente la care ati putea merge impreuna cu intreaga familie. Diverse: Expoziția de Trenulețe - zilnic „Vinatoarea de exponate” Atelier-concurs - 22 Septembrie - 30 Noiembrie 2020, Muzeul National de Istorie a Moldovei Zbor cu parapanta -…

- Locul de joaca la de la Insula de Agrement din Bacau, destinat pasionaților de skateboard și nu numai, a fost vandalizat. Aproape nici unul dintre ansamblurile amplasate in acea zona n-a scapat intreg. Parcul a fost predat Primariei Bacau de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ceașca de cafea este ritualul zilnic al majoritații dintre noi. In fața ei se leaga și se consolideaza prietenii și este in general momentul din zi in care ne simțim cu adevarat bine. Dincolo de rolul ei social, cafeaua ne ajuta și sa rezistam unei zile complicate. Consumul prea mare de cafea poate…

- Bananele vin intr-o varietate de forme și dimensiuni, de la cele in miniatura de dimensiuni deget, pana la bananele gigantice. Exista un numar considerabil de oameni care consuma zilnic banane. Dar, deși sanatoase, daca mancam in fiecare zi banane s-ar putea sa resimțim anumite schimbari. Ce se intampla…

- Romanii nu conștientizeaza cat de nociv este unul din lucrurile pe care le au in bucatarie. Il consuma zilnic și nu știu ce periculos e. Despre ce e vorba și cu ce ar trebui sa-l inlocuiasca pentru o viața sanatoasa? „Drogul” din bucataria romanilor. Il consuma zilnic și nu știu ce periculos e Zaharul,…

- Israelul a inregistrat vineri o tendinta descrescatoare in ce priveste numarul zilnic al infectarilor cu coronavirus, la trei saptamani dupa ce in tara a fost reimpusa carantina, transmite dpa. Potrivit raportarii de vineri a Ministerului Sanatatii, 3.692 de cazuri noi au fost inregistrate…

- Deși unii privesc cu nostalgie vremurile de mult apuse, nu a fost vreodata auzit vreun glas care sa o regrete pe cea care a fost Elena Ceaușescu sau Ceaușeasca, așa cum era alintata de rautacioși. Și asta pentru ca, atunci cand viața sub Ceaușescu a devenit insuportabila, Elena era privita drept eminența…