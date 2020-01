Manila amenințată de erupția vulcanului Taal Un vulcan mic, dar extrem de periculos, a inceput sa erupa și arunca cenușa asupra capitalei filipineze, Manila. Intrarea in activitate a vulcanului Taal a fost precedata de o explozie puternica. Școlile și cladirile administrative au fost inchise, iar zborurile au fost suspendate. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Taal, aflat in apropiere de Manila, capitala arhipelagului Filipine, a trecut duminica printr-un episod de eruptie freatica, aruncand pana la 1 kilometru in atmosfera coloane de aburi si cenusa si determinand autoritatile sa evacueze mii de oameni din localitatile apropiate de vulcan, transmite…

- Alerta in Filipine din cauza eruptiei vulcanului Taal, situat in apropiere de Manila. Un nor urias de cenusa s-a format deasupra craterului. Autoritatile locale au precizat ca aproximativ sase mii de oameni, printre care si cateva zeci de turisti, au fost evacuati.

- Activitatea vulcanului Taal, aflat in sudul capitalei filipineze Manila, a facut ca autoritatile sa creasca nivelul de alerta si sa emita duminica un ordin de evacuare pentru aproximativ 8.000 de rezidenti, potrivit news.ro.Un nor de cenusa de 1 kilometru inaltime si cateva cutremure au fost…

- Vulcanul Taal, aflat la doar 66 de kilometri sud de Manila, a aruncat cenusa si aburi pana la 100 de metri in aer, duminica, determinand autoritatile filipineze sa ridice nivelul de alerta cu privire la o eventuala eruptie de amploare, transmite DPA. Eruptia freatica a fost precedata de…

