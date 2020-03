Stiri pe aceeasi tema

- Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg, care urma sa participe vineri si sambata la manifestatii pentru clima in Franta, organizate inaintea alegerilor municipale, nu va fi prezenta "din cauza unor probleme familiale", a anuntat ea marti pe Twitter, relateaza AFP. "Nu voi putea participa la manifestatiile…

- Trupa de rock progresiv Genesis se va reuni pentru un turneu in Marea Britanie la sfarsitul anului 2020, la 13 ani de la ultimul lor spectacol, a anuntat grupul pe social media, relateaza miercuri AFP si Press Association. "Genesis este incantata sa anunte ca @tonybanksmusic, @PhilCollinsFeed si #MikeRutherford…

- Activista suedeza de mediu Greta Thunberg, care a implinit vineri 17 ani, a ramas fidela rutinei sale si a protestat in fata Parlamentului Suediei din Stockholm in cadrul actiunilor saptamanale care solicita politicienilor sa adopte urgent masuri de limitare a efectelor schimbarilor climatice, informeaza…

- Ducele si ducesa de Sussex au dat publicitatii o felicitare de Craciun in care apar alaturi de fiul lor, Archie, informeaza marti Press Association. Imaginea festiva, realizata in alb-negru, ii infatiseaza pe Harry si Meghan asezati langa bradul de Craciun, zambind, iar Archie, in varsta de sapte luni,…

- Activista adolescenta pentru mediu Greta Thunberg a revenit vineri dimineata in fata Parlamentului Suediei din Stockholm pentru un nou protest saptamanal - prin care solicita politicienilor locali sa adopte urgent masuri de limitare a efectelor modificarilor climatice -, dupa un periplu de peste…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) iși extinde prezența in mediul online prin lansarea oficiala a contului de Instagram. Prin dezvoltarea continua a portofoliului de instrumente digitale de comunicare, Banca Naționala a Romaniei urmarește atragerea unor noi segmente de public, in vederea creșterii nivelului…