Stiri pe aceeasi tema

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Rusia se pregatește de noi proteste masive pro-Navalnii. Autoritațile din Rusia inchid stațiile de metrou, iar circulația este restricționata in Moscova care se pregatește sa fie din nou scena unor proteste masive de susținere a principalului critic al președintelui Vladimir Putin, Alexei Navalnii ,…

- Mai multe stații de metrou au fost inchise, iar circulația rutiera a fost restricționata la Moscova, inaintea mitingurilor planificate in sprijinul liderului opoziției Alexei Navalnii, noteaza BBC . De asemenea, multe dintre restaurante și magazine din oraș vor fi inchise, iar transportul rutier va…

- ​Justitia rusa a amânat pentru data de 5 februarie un proces de defaimare intentat lui Aleksei Navalnîi, a anuntat miercuri Olga Mihailova, avocatul principalului opozant rus, confruntat cu multiple proceduri judiciare de la revenirea sa în Rusia, relateaza AFP și France24, potrivit…

- Alexei Navalnîi a fost arestat în Rusia, pentru ca ar fi încalcat masuri de control judiciar, la întoarcerea sa dupa cinci luni de convalescența în GermaniaKremlinul a anuntat marti ca „nu va lua în considerare” cererile occidentale de a-l elibera…

- Opozantul rus Alexei Navalnii, plasat in detenție dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Delictul pentru care va fi judecat Navalnii se pedepsește cu amenda sau inchisoare. El a…

- Alexei Navalnii a parasit discret Germania, duminica, pentru a se intoarce in Rusia. Opozantul lui Vladimir Putin, care ii acuza pe seful de la Kremlin ca a comandat asasinarea sa printr-o tentativa de otravire, nu s-a prezentat pe aeroportul berlinez Schonefeld pentru check-in.

- Rusia face o noua declarație șocanta in incercarea de a scapa cu fața curata in scandalul otravirii principalului opozant al lui Vladimir Putin. Aleksei Navalnii ar fi putut fi otravit in avionul care l-a transportat in Germania sau chiar dupa ce a ajuns in Berlin, a declarat chiar ministrul de externe…