Stiri pe aceeasi tema

- Strazile Parisului au devenit, sambata, scenele unor manifestatii marcate uneori de vioente, la indeplinirea unui an de la inceputul miscarii de protest a „vestelor galbene“, transmite AFP.

- Parisul a devenit sambata scena unor proteste marcate pe alocuri de violente, la implinirea unui an de la inceputul miscarii de contestare a "vestelor galbene", relateaza AFP, potrivit Agerpres. 41 de persoane au fost retinute de la debutul manifestarilor sambata dimineata.In intreaga Franta…

- Un sofer roman de TIR a facut prapad pe o sosea din Franta pe care nu avea voie sa circule. A lovit trei masini, a daramat un gard de piatra, pe care s-a urcat cu camionul si a fost cat pe ce sa darame o casa. Șoferul unui camion care nu a respectat restricțiile de circulație cauzate de ninsoare a pierdut…

- Judecatorul spaniol Manuel Garcia Castellon a ordonat vineri inchiderea paginilor de web ale platformei de internet Tsunami Democratic, care a contribuit la chemarea la amplele manifestatii pro-independenta ce au loc in ultimele zile in Catalonia, informeaza Agerpres. Un expert susține ca site-ul ar…

- Protestatarii din Barcelona nemultumiti de condamnarea liderilor separatisti catalani au incendiat miercuri masini si au aruncat cu sticle cu benzina in politisti, escaladand astfel violentele, transmite Reuters.

- Protestatarii din Barcelona nemultumiti de condamnarea liderilor separatisti catalani au incendiat miercuri masini si au aruncat cu sticle cu benzina in politisti, escaladand astfel violentele, transmite Reuters.

- Poliția a folosit gaze lacrimogene și a reținut mai mulți protestatari care s-au strans duminica in diferite zone din Hong Kong pentru a manifesta impotriva Guvernului regional, condus de Carrie Lam, informeaza agenția Dpa.Protestatarii au criticat decizia recenta a autoritaților locale de…

- Intr-o postare pe Twitter, el o acuza pe Bachelet, care a vorbit despre o 'diminuare a spatiului democratic' in Brazilia, ca 'se amesteca impotriva Braziliei in agenda de drepturi ale omului' aparandu-i pe 'banditii care ne ataca curajosii nostri politisti civili si militari'. 'In aceste ultime luni…