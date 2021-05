Manifestații pro-palestiniene în marile orașe din Europa VIDEO Mii de manifestanti au coborât sâmbata în strazile mai multor orase din Europa si în Tunisia în semn de solidaritate cu palestinienii pe fondul violentelor în curs de desfasurare între militanti palestinieni si Israel, relateaza AFP citata de Agerpres.



În Franta, manifestatii au avut loc în mai multe orase, inclusiv la Paris, unde ele fusesera interzise de autoritati evocând evenimentele din 2014 când un mars propalestinian degenerase în violente urbane.



Politistii au aplicat în capitala franceza consemnele…

Sursa articol: hotnews.ro

