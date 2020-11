Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Patru organizații majore, CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o…

- Florida, Pennsylvania și Arizona, trei dintre statele disputate in alegerile prezidențiale din SUA, sunt cele care au atras cele mai mari cheltuieli pentru publicitatea electorala televizata, din partea lui Joe Biden și a lui Donald Trump, arata Rossum, o companie britanica care a folosit Inteligența…

- Cu 253 de electori din cei 270 necesari pentru Victorie, candidatul democrat Joe Biden este la un pas de castigarea presedintiei SUA. Cu un avantaj in Arizona si Nevada, Biden a reusit sa recupereze masiv in Georgia si sa treaca pe prima pozitie, cu un avataj de aproape 1000 de voturi, dupa numararea…

- Arizona mai are de numarat aproximativ 450.000 de voturi, au anuntat joi autoritatie electorale, relateaza The Associated Press, care precizeaza ca a atribuit o victorie in acest stat democratului Joe Biden, anunța news.ro.Biden il devanseaza pe Trump cu 2,35 de puncte procentuale in Arizona,…

- "Fiti increzatori, vom castiga", a spus Joe Biden in fata sustinatorilor sai reuniti pe sistem 'drive-in' in fieful sau din Wilmington, statul Delaware. "Consideram ca suntem pe drumul cel bun pentru a castiga alegerile", a afirmat Biden, sub claxoane entuziaste. Citeste si REZULTAT ALEGERI…

- ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte…

- Michelle Obama il critica dur pe președintele SUA, Donald Trump, cu mai puțin de o luna inainte de alegerile prezidențiale. Fosta Prima Doamna spune ca oficialul american este „rasist” și seamana „frica și confuzia” in mintea americanilor. ”Ceea ce face presedintele este in mod clar fals, este rau din…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti pentru prima oara ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, unde il va infrunta pe contracandidatul sau democrat Joe Biden, ''va fi strans'', iar de aceea este nevoie ''de fiecare vot in parte'', transmite EFE potrivit Agerpres.…