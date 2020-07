Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti nemultumiti de modul in care autoritatile sarbe gestioneaza criza coronavirusului au manifestat joi seara la Belgrad fara incidente, dupa doua nopti de violente si ciocniri cu politie, scrie AFP preluat de agerpres. Mai devreme, presedintele sarb, Aleksandar Vucic, in drum spre…

- Marți și miercuri, fara intrerupere, la Belgrad au avut loc proteste violente, cu participarea a mii de persoane, impotriva deciziei președintelui Aleksandar Vucic de a reinstitui starea de urgența și noi masuri severe de izolare și protecție in fața creșterii rapide și considerabile a numarului…

- "Izolarea ar fi fost eficienta (...), insa am ales aceasta masura provizorie", a declarat presei, la finalul unei reuni a grupului de experti, premierul Ana Brnabic. Decizia vine ca urmare a protestelor violente din ultimele zile din fata sediului Parlamentului de la Belgrad. Manifestantii…

- Zeci de politisti si protestatari au fost raniti in manifestatiile care au avut loc in fata Parlamentului sarb si in apropierea primariei din orasul Novi Sad, dupa ce autoritatile si-au exprimat intentia de a reimpune carantina pe perioada weekend-urilor din cauza cresterii numarului de contaminari…

- Capitala Serbiei a fost zguduita miercuri, pentru a doua seara consecutiva, de manifestațiile violente ale cetațenilor nemulțumiți de strategia anti-Covid a guvernului, potrivit Yahoo News. Asta deși cu doar cateva ore mai devreme, președintele Aleksandar Vucic anunțase ca nu mai recomanda interdictii…

- Proteste violente au avut loc in capitala Serbiei, Belgrad, dupa ce presedintele Aleksandar Vucic a decis sa reimpuna starea de urgenta pe fondul pandemiei de coronavirus. Opozantii dau vina pe guvern si afirma ca oamenii nu trebuie sa sufere noi restrictii, a informat Mediafax. Conform news.ro, mii…

- Mai mulți sustinatori ai opozitiei au luat cu asalt cladirea Parlamentului din Belgrad, dupa ce presedintele Aleksandar Vucic a impus masuri restrictive pentru a opri raspandirea coronavirusului. Proteste...

- Proteste violente in fața cladirii Parlamentului din capitala sarba Belgrad. Mii de manifestanți s-au luat la harța cu forțele de ordine și au incercat sa patrunda in legislativ dupa ce președintele Aleksandar Vucic a impus masuri restrictive pentru a opri raspandirea