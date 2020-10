Stiri pe aceeasi tema

- Publicitatea platita de instituțiile de stat in Romania e utilizata pentru ca statul sa interfereze in mass-media, arata raportul privind statul de drept facut public miercuri de Comisia Europeana, au surprins jurnaliștii G4media. Raportul Comisiei citeaza studiul The Media Pluralism Monitor (MPM 2020)…

- Publicistul Ion Cristoiu explica pe blogul sau, cristoiublog.ro, ca rezultatele votului de duminica sunt, din nou, prezentate eronat in presa ca fiind urmari ale unei revoluții la vot și ca lucrurile nu stau de fapt așa. „Intoxicarea presei occidentale pentru a fi unealta de manipulare in decembrie…

- De cateva saptamani, ministrul sanatații ne tot repeta ca suntem pe a doua cocoașa a valului pandemic, deși cifrele raportarilor cazurilor noi se schimba de la o zi la alta. Luni, 21 septembrie: “Suntem pe a doua cocoașa a primul val pandemic. Putem sa ne gandim in a doua jumatate a lunii octombrie…

- O serie de studii din intreaga lume au raportat o tendința tulburatoare: de cand a inceput pandemia de coronavirus, a existat o creștere semnificativa a proporției de sarcini soldate cu moartea fatului, avertizeaza cercetatorii consultați de revista Nature. Cercetatorii spun ca, in unele țari, femeile…

- Politistii au emis in primele sapte luni ale anului 4.856 de ordine de protectie provizorii, cu privire la 5.040 de agresori, majoritatea fiind barbati. In 11 cazuri insa, agresorii au fost minori. Numarul victimelor este insa mult mai mare, iar majoritatea sunt femei, dupa cum rezulta din datele transmise…

- Guvernul grec a alungat in secret mai mult de 1.000 de refugiați de la granițele Europei, traversandu-i pe mulți pana la marginea apelor grecești și apoi abandonandu-i in plute de salvare gonflabile și uneori supraincarcate, scrie ediția de luni a New York Times. Incepand cu luna martie, oficialii greci…

- Un studiu tulburator al organizației World Vision arata ca parinții romani nu au mai reușit sa obțina mijloace elementare de trai, alimente, rechizite, produse de igiena, iar medicamentele au fost asigurate parțial. Concluziile sunt cu atat mai ingrijoratoare cu cat aproape jumatate dintre elevii chestionați…

- Instituția condusa de Doina Gradea anunța filmari „grandioase” intr-un studio – un spațiu inchis – la Cerbul de Aur, in ziua in care a fost anunțat al șaselea caz de infectare cu Covid-19 in TVR. Comunicatul nu precizeaza cum va fi asigurata siguranța participanțilo, scrie Newsweek. „Anul acesta, proiectul…