Manifestaţii la nivel planetar pentru conştientizarea schimbărilor climatice Militanti ecologisti din toate partile lumii au iesit sambata in strada solicitand autoritatilor sa ia masuri urgente si concrete impotriva fenomenului incalzirii globale, inainte de summitul COP 24 pe probleme de mediu ce va avea loc la Katowice in Polonia, informeaza AFP.



De la Melbourne la Manila, trecand prin Bangkok, unde se desfasoara un congres pe probleme de mediu in pregatirea COP24, manifestatiile militantilor ecologisti au inceput in Asia si se extind spre Europa, de la Paris la Bruxelles si pana in SUA.



Aceasta initiativa, denumita "Rise for climate" (mobilizare…

Sursa articol: agerpres.ro

