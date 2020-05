Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii s-au adunat in centrul Londrei, in Trafalgar Square, in jurul orei locale 13:00, scandand:"Fara dreptate nu este pace!" si "Nu pot sa respir!", cu referire la cuvintele lui George Floyd care isi dadea sufletul sub genunchiul unui politist alb. Unii arborau panouri din carton pe care se…

- Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care vrea sa fie redefinita protecția legala acordata companiilor care administreaza rețele sociale. Platforme precum Twitter sau Facebook vor putea fi date in judecata daca se considera ca au blocat sau au etichetat in mod eronat…

- Twitter a mai marcat un punct in razboiul cu Donald Trump, joi, ascunzand un mesaj in care președintele ii amenința pe protestatarii din Minneapolis. Mișcarea a venit la cateva ore dupa ce președintele a semnat un ordin executiv impotriva rețelelor sociale.Mesajul postat de președintele SUA pe Twitter,…

- Președintele SUA Donald Trump a anunțat ieri 7 mai pe Twitter: „Dupa cum știți, am desemnat ca aceasta zi (7 mai) sa fie Ziua Naționala de Rugaciune. Pe masura ce poporul nostru se vindeca, spiritul va fi ca niciodata mai...

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit duminica zvonurile conform carora intentioneaza sa-l demita pe secretarul sanatatii Alex Azar, subliniind ca acesta face o ''munca excelenta'', transmit Reuters si APP poytri Duminica, publicatiile Wall Street Journal si Politico au relatat ca administratia…

- Presedintele american Donald Trump a parut sa-i sustina vineri pe cei care protesteaza fata de masurile de izolare care vizeaza lupta contra propagarii coronavirusului, indemnand la "eliberarea" a trei state guvernate de democrati, relateaza AFP, citata de news.ro.Cu majuscule, Trump a scris…

- Presedintele SUA Donald Trump a cerut din nou marti concretizarea unui program de investitii de 2.000 de miliarde de dolari, care ar fi sustinut de costurile scazute de creditare, pentru modernizarea infrastructurilor americane, relateaza AFP. "Cu ratele dobanzilor la zero in Statele Unite,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat in noaptea de joi spre vineri ca pregateste impreuna cu presedintele american Donald Trump si cu alte tari o "initiativa noua majora" in contextul pandemiei COVID-19, transmite AFP.Citește și: Streinu Cercel, despre testarea din Capitala: 'Daca…