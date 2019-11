Stiri pe aceeasi tema

- Universitațile din Hong Kong au anunțat joi suspendare tuturor cursurilor din acest semestru academic ca urmare a amplificarii mișcarii de protest din regiune și a raspandirii violențelor in interiorul campusurilor studențești, relateaza site-ul agenției Dpa preluat de mediafax.Anunțul vine…

- Forțele de ordine din Hong Kong au folosit gaz lacrimogen într-un campus universitar, marți, la o zi dupa ce un protestatar a fost împușcat și un alt barbat a fost ars de viu, în unul dintre cele mai violente episoade din ultimele cinci luni de proteste antiguvern, scrie Reuters. …

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo.Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…

- 'Acum 70 de ani, intr-o zi precum cea de azi, tovarasul Mao Zedong a anuntat solemn lumea, din acelasi loc, fondarea Republicii Populare Chineze, iar poporul chinez s-a ridicat in picioare', a amintit Xi, de la Poarta Pacii Ceresti, in fata Pietei Tiananmen. Presedintele chinez a subliniat ca revolutia…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis luni ca va continua sa respecte autonomia Hong Kong, in timp ce fosta colonie britanica, retrocedata Chinei in 1997, este din iunie zguduita de manifestatii pro-democratie, informeaza AFP. Seful statului chinez s-a exprimat in cursul unei receptii…

- Premierul Viorica Dancila face declaratii, la ora 16.00, la Palatul Victoria. Anuntul vizeaza discutiile pe care aceasta le-a avut cu mai multi parlamentari din ALDE, pentru revenirea in Guvern. Potrivit surselor, premierul ofera trei portofolii de ministri celor din ALDE si spera ca, prin interpretarea…