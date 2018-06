Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au iesit din nou in strada in mai multe orase ale tarii. La Cluj, cativa protestatari au instalat corturi in Piata Unirii, spunand ca nu intentioneaza sa plece, iar la Sibiu oamenii au deschis o sticla cu sampanie si i-au urat lui Liviu Dragnea „La multi ani cu executare!”, scrie Mediafax. Protestatarii…

- Mii de oameni protesteaza joi seara la Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva PSD si a liderului social-democrat Liviu Dragnea. *** Peste 1.500 de persoane participa joi seara, in centrul orasului Cluj-Napoca la un protest impotriva guvernului, cerand demisia acestuia precum si pe cea…

- Protestul s-a incheiat in jurul orei 21:50, insa mai mulți ieșeni si-au exprimat intenția de a lua parte la o noua acțiune similara, maine, de la ora 18, tot in Piata Unirii. UPDATE 21:00 Mii de oameni protesteaza la aceasta ora in tara, nemultumiti de modificarile aduse in Parlament Codului de Procedura…

- Protestatarii s-au adunat miercuri în jurul orei 19 în Piata Unirii din Cluj-Napoca având cu ei steaguri tricolore si ale UE, dar si pancarte cu mesaje precum "România trezeste-te", "Anticipate", "Fara penali", "Hotii merg la închisoare…

- Un nou protest impotriva guvernarii PSD are loc in seara zilei de miercuri, 20 iunie, la Sibiu. Cateva sute de persoane s-au adunat in Piata Mare din centrul orasului, iar la scurt timp numarul acestora a depasit 1.000.

- Mii de oameni protesteaza la aceasta ora in tara, nemultumiti de modificarile aduse in Parlament Codului de Procedura Penala. La Iasi, citeva sute de persoane s-au adunat in Piata Unirii, unde scandeaza lozinci impotriva guvernantilor. Si in Piata Victoriei din capitala protesteaza citeva sute de persoane.…

- Delicatesele, muzica buna si atmosfera relaxanta au readus la Oradea experiența unui festival culinar complet. Chefii bucatari au gatit la foc continuu atat in zilele cu mult soare cat și in cele cu puțini stropi de ploaie și au reușit sa dea contur unei experiențe savuroase alaturi de cei prezenți…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…