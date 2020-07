Stiri pe aceeasi tema

- Politia a arestat 71 de persoane, inclusiv un britanic si un tunisian, dupa violentele izbucnite vineri seara la o manifestatie la Belgrad impotriva modului in care guvernul sarb a gestionat pandemia, a anuntat sambata politia, citata de France Presse, potrivit Agerpres. "Printre…

- Politia a arestat 71 de persoane, intre care un cetatean britanic si un altul tunisian, in urma violentelor care au izbucnit vineri seara la o manifestatie la Belgrad contra gestionarii pandemiei de puterea sarba, a anuntat Politia sambata, scrie AFP.

- In cursul ultimelor 24 de ore, statul din Balcani a inregistrat 18 decese si 386 noi contaminari cu COVID-19, a declarat prim-ministrul Ana Brnabic presei, acuzand o “crestere dramatica”. Ea a facut referire la persoanele care demonstreaza de trei zile la Belgrad si in alte orase, manifestatii care…

- Tarile de Jos a reintrodus, miercuri, interdictia de intrare pentru calatorii veniti din Serbia si Muntenegru, la o saptamana dupa ce luase masura deschiderii lor, autoritatile olandeze justificand masura prin cresterea rapida a numarului de cazuri de COVID-19 in cele doua state, transmite Reuters.…

- Viktor Troicki, 34 de ani, 184 ATP, si sotia sa insarcinata au fost testati pozitiv la COVID-19, a confirmat ziarul Telegraf, din Serbia.Casatoriti din 2016, Viktor si Aleksandra mai au o fetita, Irina, de 3 ani, care a fost testata negativ. Aleksandra ar urma sa nasca luna viitoare. ”Este adevarat…

- Jucatorii croati de tenis Marin Cilic (37 ATP) si Borna Coric (33 ATP) si-au anuntat prezenta la turneul organizat la mijlocul lunii iunie de sarbul Novak Djokovic, anunța Reuters . Ei se vor alatura altor jucatori din top 50 care au confirmat participarea, precum germanul Alexander Zverev, austriacul…

- Dominic Thiem, Alexander Zverev si Grigor Dimitrov vor participa la Adria Tour, competitie organizata de Novak Djokovici in Balcani, in perioada 13 iunie – 5 iulie, potrivit news.ro."Am o veste excelenta, Sasa Zverev a confirmat ca va veni la Belgrad", a declarat Djokovici, luni, in capitala…

- Croatia, care asigura presedintia semestriala a Uniunii Europene, a anuntat vineri ca summitul despre Balcanii de Vest prevazut pentru luna mai la Zagreb va fi organizat prin videoconferinta din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit AFP. Intrevederea ii va reuni la 6 mai pe liderii…