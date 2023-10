Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane au manifestat ieri in sprijinul palestinienilor la Londra, transmite France-Presse. Pentru al treilea weekend consecutiv, s-a format o procesiune la chemarea miscarii Palestine Solidarity Campaign, care a mers pe malul Tamisei pana la Piata Parlamentului. Peste o mie de politisti…

- Mii de persoane au manifestat din nou vineri in Cisiordania ocupata si in mai multe tari arabe in sprijinul palestinienilor din Fasia Gaza, bombardata de Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza AFP.

- Manifestații pro Palestina in toata Europa, dupa ce Uniunea Europeana le-a interzis pentru a opri dezordinea publica și a preveni antisemitismul. Palestinienii din Europa și susținatorii populației din Fașia Gaza nu vor sa fie blocați sa iși exprime public sprijinul sau ingrijorarea fața de oamenii …

- In mai multe tari europene, dar si in lumea islamica au avut loc manifestatii de sustinere a palestinienilor din Fasia Gaza. Sute de mii de oameni au demonstrat la Londra si in Cairo. Si in capitala Italiei, la Roma, au marsaluit peste 5 mii de oameni.

- Doua manifestații propalestiniene care urma sa aiba loc joi la Paris au fost interzise de prefectul poliției pariziene, Laurent Nunez. Interdicția a fost impusa „avand in vedere riscul de tulburare a ordinii publice”, a explicat prefectura. Cele doua manifestații urma sa aiba loc in Place de la Republique,…

- Ponderea automobilelor electrice pe piata auto din Europa a depasit, pentru prima data, pragul de 20% in luna august, conform cifrelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit careia vanzarile de autoturisme in Europa au crescut pentru a 13-a luna consecutiv,…

- Destinațiile estivale cele mai populare au fost orașele din Europa. Conform datelor Kiwi.com, numarul de rezervari facute de romani pentru lunile iunie, iulie și august ale acestui an a crescut cu peste 39% fața de numarul rezervarilor pentru vara anului 2022. Destinațiile pentru vacanța de vara alese…

- In prima jumatate a acestui an au fost facute peste 400 de perchezitii domiciliare in urma carora peste 200 de persoane au fost trimise in judecata pentru 582 de infractiuni privind traficul de persoane, potrivit unui bilant al Politiei care precizeaza ca Romania este, in principal, tara de origine…