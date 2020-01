Guvernul venezuelean al presedintelui Nicolas Maduro a denuntat sambata "represiunea excesiva" de care, in opinia lui, da dovada executivul francez in cursul manifestatiilor, in special a "vestelor galbene", si s-a declarat "solidar cu lupta dreapta a muncitorilor francezi", noteaza AFP. "Dupa 15 luni de manifestatii, guvernul francez este incapabil sa aduca raspunsuri la cererile poporului sau", a scris pe Twitter Jorge Arreaza, ministrul de externe al presedintelui socialist Nicolas Maduro. "Raspunsul sau este represiunea excesiva si severa", a continuat el in acest mesaj la care a atasat o…