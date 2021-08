Stiri pe aceeasi tema

- „Salariatii nu trebuie lasati sa creada ca nu pot avea loc concedieri”, in urma votului din parlament, care a respins posibilitatea concedierii persoanelor care nu respecta obligatia de a se vaccina sau de a avea un permis sanitar. „E vorba de dreptul comun din codul muncii”, a explicat Elisabeth Borne,…

- Daca inițial erau intre 500 și 600 de francezi, ulterior numarul acestor a crescut, ajungand la aproximativ 1000 de persoane. Oamenii au ieșit, astazi, in strada in orașul in orașul Rouen, revoltații fiind de restricțiile pe care președintele Emmanuel Macron și guvernul de la Paris vor sa le impuna.…

- Intre 500 și 600 de francezi au ieșit, astazi, in strada in orașul in orașul Rouen, revoltații fiind de restricțiile pe care președintele Emmanuel Macron și guvernul de la Paris vor sa le impuna. Vorbim despre obligativitatea de vaccinare a personalului medical.Oamenii numesc certificatul de vaccinare,…

- Selectionerul echipei masculine de fotbal a Africii de Sud prezenta la JO Tokyo susține ca formația sa este ”stigmatizata” din cauza cazurilor de infectare cu coronavirus din lot.David Notoane, selecționerul Africii de Sud, a declarat ca a vazut "oameni fugind din fata echipei…

- Grecia intra de la miezul noptii pe lista galbena. Asta reprezinta o veste proasta pentru romanii plecati in concendiu. Cand se vor intoarce vor trebui sa intre in carantina, daca nu sunt vaccinati sau nu prezinta un test Covid negativ. Grecia intra oficial in zona galbena de la miezul noptii. Sute…

- O noua varianta a virusului care provoaca Covid-19 a fost confirmata in cercetarile coordonate de biochimistul Matthew McCallum și publicate in revista Science. Ea prezinta o serie de mutații care au facut-o sa intre in grupul variantelor virusului SarsCoV2 care provoaca ingrijorare, precum rezistența…

- Relaxarile intrate in vigoare incepand de sambata, 15 mai, demonstreaza eficienta masurilor luate de autoritati pana in prezent, situatia intrand intr-o perioada de control din punct de vedere epidemiologic, a afirmat coordonatorul Campaniei Nationale de Vaccinare anti-Covid-19, dr. Valeriu Gheorghita,…

- Un nou centru de vaccinare anti – coronavirus va fi deschis la vama Nadlac. Cetațenii se pot imuniza chiar la ieșirea din țara. „Foarte mulți romani vin la Arad doar ca sa se vaccineze, stau și 2 – 3 zile. Am vaccinat la Arad și majoritatea romanilor din misiunile diplomatice din Europa. Sunt romani…