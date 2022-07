Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe manifestatii cu sute de persoane fiecare au avut loc sambata in Franta pentru a apara dreptul la avort si pentru a arata susținere pentru femeile din SUA, dupa decizia Curtii Supreme de a anula protectia juridica pentru intreruperile de sarcina.

- Cancelarul german Olaf Scholz va calatori, luni, la Paris pentru un dineu cu presedintele statului francez Emmanuel Macron, a declarat, vineri, un purtator de cuvant al Guvernului german, relateaza AFP. ”Luni, 4 iulie, cancelarul Olaf Scholz va calatori in Franta. Se va intalni cu presedintele Emmanuel…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de calatorie in Franța din cauza unei greve in aeroporturile din Paris care ar putea produce perturbari semnificative ale curselor aeriene. MAE) ii atenționeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Franța ca vineri este anuntata…

- Proteste in serie au loc in SUA, dupa ce, vineri, Curtea Suprema de Justiție a luat decizia semnificativa de a anula hotararea Roe v Wade, o hotarare de referinta din 1973 care a recunoscut dreptul constitutional al femeii la avort si l-a legalizat la nivel national, oferind o victorie importanta republicanilor…

- Vremea caniculara, urmata de furtuni cu grindina face ravagii in toata Europa. Franța este sub cod portocaliu de furtuni, iar sud-vestul țarii a fost afectat de grindina bile uriașe de grindina, care au provocat daune semnificative in agricultura. In plus, au fost raportate numeroase cazuri de parbrize…

- Franța a mai expulzat 6 spioni ruși, dupa expulzarea, saptamana trecuta, a inca 35 de persoane suspecte ca faceau spionaj in favoarea Rusiei, a anunțat ministrul de interne Gerald Darmanin. Cele șase persoane operau sub acoperirea Ambasadei ruse de la Paris, a scris, luni, pe Twitter, ministrul francez…

- Zeci de diplomati rusi sunt expulzati din Europa, dupa descoperirea unor masacre imputate fortelor ruse in apropiere de Kiev. Danemarca, Italia si Suedia au anuntat, marti, expulzarea a zeci de diplomati, dupa ce Germania si Franta au facut acest lucru luni, marcand o noua degradare a relatiilor cu…